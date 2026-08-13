LIFENET INSURANCE COMPANY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LIFENET INSURANCE COMPANY stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

LIFENET INSURANCE COMPANY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20.38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.11 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.76 Prozent auf 9.42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch