LIFENET INSURANCE COMPANY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LIFENET INSURANCE COMPANY gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 26.42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LIFENET INSURANCE COMPANY 28.64 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LIFENET INSURANCE COMPANY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch