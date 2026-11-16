Lifeloc Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lifeloc Technologies hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lifeloc Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.100 USD vermeldet.

Lifeloc Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch