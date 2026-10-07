Lifeclean International Registered legte Quartalsergebnis vor

Lifeclean International Registered hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lifeclean International Registered ein EPS von -0.040 SEK in den Büchern gestanden.

Lifeclean International Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch