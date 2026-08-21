Lifecare ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lifecare ASA Registered hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Lifecare ASA Registered -0.280 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2500 Prozent auf 0.3 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch