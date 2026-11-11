Life360 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Life360 hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Life360 174.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 124.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch