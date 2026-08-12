Life360 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Life360 hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.06 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Life360 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 159.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 115.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch