Life360: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Life360 stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.03 AUD gegenüber 0.040 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 224.1 Millionen AUD gegenüber 180.1 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch