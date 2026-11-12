Life360 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Life360 hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.12 AUD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 AUD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Life360 mit einem Umsatz von insgesamt 246.7 Millionen AUD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190.3 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren, um 29.62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch