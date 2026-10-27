Life Sciences: Wie KI das Wachstum im Healthcare-Sektor beschleunigt

Der Hauptprofiteur der Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor ist das Bio-Pharma Universum. An des SIX glänzen Spezialisten-Aktien wie Galderma und SKAN Group. Die Aktie von Moderna ist mit über 650% Kursanstieg im […]

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