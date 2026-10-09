Life: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Life äusserte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 40.56 JPY. Im letzten Jahr hatte Life einen Gewinn von 43.30 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 226.76 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223.83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch