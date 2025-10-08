Life: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Life hat am 07.10.2025 die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 43.30 JPY gegenüber 43.11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Life hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 215.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch