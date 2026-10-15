Life Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Life Foods gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Life Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.49 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 2.27 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Life Foods 2.45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch