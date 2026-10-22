Life Electric Vehicles verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Life Electric Vehicles lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Life Electric Vehicles -0.030 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Life Electric Vehicles in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1159.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.2 Millionen USD im Vergleich zu 0.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch