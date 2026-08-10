LIFE CREATE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LIFE CREATE hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.25 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -7.310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.19 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch