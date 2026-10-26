Lifco Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifco Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 767.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 718.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch