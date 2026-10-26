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26.10.2026 06:37:00
Lifco Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lifco Registered liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lifco Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.15 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Lifco Registered 1.96 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Lifco Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.41 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.84 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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