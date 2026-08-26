Lifan Industry (Group) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lifan Industry (Group) hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz wurde auf 2.76 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.38 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch