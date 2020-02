Lien électrique Est-Ouest: l'IDU y voit un puissant levier de redéveloppement urbain durable

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) partage l'ambition de la mairesse de Longueuil qui présentait ce midi le projet de lien électrique Est-Ouest. « Le travail patient et rigoureux de l'administration longueuilloise, la qualité de la concertation entre la Ville de Longueuil, l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM), le ministère des transport du Québec (MTQ), sous le leadership du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et l'appui ferme du gouvernement du Québec ouvrent la porte à l'un des plus importants projets de redéveloppement urbain durable de la région métropolitaine, » a déclaré André Boisclair, PDG de l'IDU.

L'IDU offre sa pleine collaboration et son soutien

Déjà les meilleurs talents de l'industrie immobilière commerciale s'activent à traduire dans des projets concrets la vision exprimée dans le Projet centre-ville, autour de la Place Charles-LeMoyne, ainsi que celle définie au plan particulier d'urbanisme(PPU) du pôle Roland-Therrien. « L'annonce d'aujourd'hui, en particulier la consolidation souhaitée de l'axe boulevard Taschereau, que rendra possible le lien électrique, est la clef du « chaînon-manquant » de l'intensification urbaine de ces secteurs, » d'ajouter André Boisclair.

L'IDU offre avec enthousiasme sa pleine collaboration aux partenaires afin de contribuer à une discussion publique de qualité, qui mettra à profit l'unique expertise des membres de l'industrie immobilière commerciale. « Il est de notre devoir d'échanger, en particulier avec les résidents et travailleurs de ces secteurs, afin de réaliser des projets immobiliers qui respectent les plus hauts standards, notamment en matière de développement durable. Notre savoir-faire en matière d'intensification urbaine nous laisse croire qu'avec la collaboration de tous, nous pouvons bâtir des quartiers complets qui signeront une nouvelle identité de la Rive-Sud où les citoyens pourront en plus grand nombre, habiter, étudier, travailler et se récréer. »

« Nous saluons le leadership de la mairesse Sylvie Parent et répondons présents à son invitation. Nous croyons que la concertation mise en branle aujourd'hui ouvre la porte à un projet rassembleur d'intensification urbaine qui améliorera la qualité de vie des citoyens tout en répondant aux enjeux climatiques de notre époque, » de conclure André Boisclair.

