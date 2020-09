L'IDU demande aux gouvernements d'aider au paiement des loyers commerciaux

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la désignation de plusieurs régions en zone rouge, l'IDU demande aux gouvernements d'aider aux paiements des loyers.

Des mesures sanitaires qui accentuent une situation difficile

Avec la propagation accrue du virus et les mesures gouvernementales adoptées en conséquence, l'IDU souligne l'importance pour les Québécois d'être solidaires. Par ailleurs, l'Institut souhaite que les gouvernements d'Ottawa et de Québec annoncent sans tarder l'appui financier qu'ils peuvent apporter pour endiguer les effets économiques de cette deuxième vague.

En juillet dernier, un sondage réalisé par le Groupe Altus auprès de 1000 personnes de la région métropolitaine de Montréal, nous révèle que 94% des répondants ont diminué leur fréquentation des commerces et restaurants du centre-ville. (57% complètement, 37% partiellement). Il est clair que l'annonce des nouvelles mesures sanitaires accentuera une situation déjà difficile.

Une aide indispensable pour les loyers commerciaux

« Avec le confinement partiel décrété hier, les inquiétudes ressurgissent et l'environnement économique s'assombrit, les gouvernements doivent éclairer rapidement les acteurs économiques de l'aide qu'ils comptent leur apporter. Le programme d'aide au paiement des loyers commerciaux prend fin le 1er octobre, soit au moment même où la crise s'accentue. À chaque jour des décisions difficiles doivent être prises au sein des entreprises, les gouvernements doivent rapidement dévoiler leurs intentions relativement à l'aide qu'ils comptent apporter comme soutien au paiement des loyers commerciaux », a déclaré Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l'IDU.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

