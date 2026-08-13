LICT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LICT hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 403.00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 198.00 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.98 Prozent auf 40.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch