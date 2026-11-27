LICT gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 198.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 233.00 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.7 Millionen USD – ein Plus von 12.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LICT 36.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch