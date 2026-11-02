LIC Housing Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LIC Housing Finance äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27.39 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 24.53 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat LIC Housing Finance mit einem Umsatz von insgesamt 71.89 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71.80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch