Libord Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Libord Finance präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.260 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18.62 Prozent auf 6.1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch