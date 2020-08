Liberty startet Angebotsfrist für Sunrise wohl am 11. September

Der US-Medienkonzern Liberty will die Angebotsfrist zum Kauf des Schweizer Mobilfunkanbieters Sunrise voraussichtlich am 11. September starten.

Die Frist werde dann wohl bis zum 8. Oktober laufen, könnte aber noch einmal oder mehrmals verlängert werden, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Prospekt der Liberty-Global -Tochter UPC Schweiz. Liberty Global, die Firmengruppe des US-Milliardärs John Malone, bietet 110 Schweizer Franken je Sunrise -Aktie in bar. Sunrise wird in der Offerte insgesamt mit 6,8 Milliarden Franken bewertet. Der Sunrise-Verwaltungsrat empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Liberty-Angebots.

Liberty will Sunrise mit seiner Schweizer Kabelnetz-Tochter UPC zusammenführen. Ein früherer Anlauf war 2019 hauptsächlich an Sunrise-Grossaktionär rreenet gescheitert, der sein Paket von 24,42 Prozent nun aber andienen will. Die Mindestannahmeschwelle des Angebots liegt bei 66,6 Prozent.

