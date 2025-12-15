Liberty Star Uranium Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Star Uranium Metals präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liberty Star Uranium Metals ein Ergebnis je Aktie von 0.020 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch