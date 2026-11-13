Liberty Shoes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Liberty Shoes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.83 INR. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Shoes 1.16 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberty Shoes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.90 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch