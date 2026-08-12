Liberty Shoes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Liberty Shoes hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.40 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.95 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.70 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch