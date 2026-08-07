Liberty Media B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Liberty Media B hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -4.94 USD. Ein Jahr zuvor waren -275.410 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberty Media B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10.64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch