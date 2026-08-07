Liberty Media A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Liberty Media A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -4.94 USD. Ein Jahr zuvor waren -275.410 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.24 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch