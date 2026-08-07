Liberty Latin America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Latin America liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Liberty Latin America die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Liberty Latin America vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.120 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1.09 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch