Liberty Latin America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liberty Latin America lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.42 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.11 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.12 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch