Liberty Latin America informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Latin America stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 USD gegenüber -2.120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.09 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch