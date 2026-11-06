Liberty Latin America gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Liberty Latin America lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.42 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1.11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch