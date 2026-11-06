Liberty Latin America: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Liberty Latin America hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1.11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch