Liberty Interactive zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Interactive lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.94 USD. Im Vorjahresquartal waren -275.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2.00 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Interactive 2.24 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch