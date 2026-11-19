Liberty Interactive äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -9.920 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12.38 Prozent zurück. Hier wurden 1.94 Milliarden USD gegenüber 2.21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch