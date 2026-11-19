Liberty Interactive hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1.84 USD gegenüber -9.920 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberty Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 12.38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch