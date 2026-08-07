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07.08.2026 06:37:00
Liberty Interactive stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Liberty Interactive hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -4.94 USD. Ein Jahr zuvor waren -275.410 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.24 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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