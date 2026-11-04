Liberty Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Liberty Global hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Liberty Global 1.92 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch