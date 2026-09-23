Liberty Globa a Aktie 21612464 / GB00B8W67662
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23.09.2026 18:38:19
Liberty Global Enters Into 3 Year Partnership With Sierra For AI Rollout; Shares Down
(RTTNews) - On Wednesday, Liberty Global Ltd. (LBTYA), a telecom service company, announced that it has entered into a three-year strategic partnership with Sierra, a conversational AI platform to support the rollout of its technology across Liberty Global operating companies.
The partnership gives Liberty Global's businesses a common way to use AI agents that can communicate with customers in natural language through chat, voice, and text. These AI agents will handle routine and more complex customer interactions, allowing customer-care teams to focus on issues that need human expertise. Liberty Global will gradually deploy Sierra across about 80 million fixed and mobile connections in Europe, with the rollout already underway and tailored to each market, brand, and customer.
On the Nasdaq, the shares were trading 3.41 percent down at $9.63.
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Nachrichten zu Liberty Global PLC (A)
Analysen zu Liberty Global PLC (A)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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