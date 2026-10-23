Liberty Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liberty Energy lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.260 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.26 Prozent auf 1.20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 947.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch