Liberty Defense: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Liberty Defense veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.64 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 94.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch