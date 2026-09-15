Liberaware vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Liberaware hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72.66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Liberaware im vergangenen Quartal 378.6 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Liberaware 426.8 Millionen JPY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 42.270 JPY gegenüber 2.44 JPY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.37 Prozent auf 1.60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch