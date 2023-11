Libby K Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Libby K Industries präsentierte in der am 23.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Libby K Industries hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.020 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig standen 20.0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 34.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Libby K Industries 30.8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch