Lib Work verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lib Work hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10.25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lib Work -12.880 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.45 Milliarden JPY – ein Plus von 17.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lib Work 2.08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch