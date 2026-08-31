Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest äusserte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest ein Ergebnis je Aktie von -0.060 CNY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27.55 Prozent auf 669.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest 923.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch