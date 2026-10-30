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30.10.2026 06:37:00
Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43.93 Prozent auf 567.9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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