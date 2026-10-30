Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43.93 Prozent auf 567.9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch