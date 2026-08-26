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26.08.2026 06:37:00
Liaoning Dingjide Petrochemical A präsentierte Quartalsergebnisse
Liaoning Dingjide Petrochemical A hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.24 CNY gegenüber 0.060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liaoning Dingjide Petrochemical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 398.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 238.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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