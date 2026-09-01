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01.09.2026 06:37:00
Liaoning Chengda legte Quartalsergebnis vor
Liaoning Chengda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.70 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Liaoning Chengda 0.240 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 2.42 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.78 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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